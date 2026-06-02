Камарата на строителите проверява ситуацията с украинската корпорация КУБ

Камарата на строителите също извършва проверка на ситуацията около украинската корпорация КУБ и действията ѝ в местността Баба Алино. Това съобщи пред журналисти във Варна Светослав Жеков, председател на местната структура на организацията. Той уточни, че сигнал са получили преди два месеца от председателя на Общинския съвет в крайморския град.

Писмото е изпратено и до националното ръководство на Камарата, уточни Жеков. От София са потвърдили, че КУБ е член на организацията и е вписана в регистъра.

Дали действията на украинската компания са законни или не, Камарата не може да каже, допълни Жеков. По думите му по темата се очаква да се произнесе Етичната комисия на организацията и след това ще бъде взето решение дали корпорацията ще бъде изключена от Камарата. Преди това обаче комисията очаква да чуе и позицията на КУБ, както и да види всички документи по случая "Баба Алино".

Изключването на корпорацията, ако бъде взето такова решение, ще даде ясен знак на обществото, че строителният бранш не толерира незаконни практики, което е много важно, подчерта Жеков.