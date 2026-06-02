От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга

"Прогресивна България" оттегля предложението си за увеличение на тавана на дълга и теглене на нов дълг в размер на 3,8 млрд. евро.

В момента временната бюджетна комисия в Народното събрание обсъжда на второ четене удължителния бюджет на държавата, което включва и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за настоящата година.

Преди започването на дебатите председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от "Прогресивна България" заяви, че ще оттеглят предложението си.

Критики бяха отправени към предложените вчера от "Прогресивна България" поправки в удължителния закон за бюджета от опозицията, а именно - увеличаване на поемането на нов дълг с почти 4 милиарда евро, намаляване на партийната субсидия с близо 1 евро, както и ограничаване на ковид-добавката за пенсионерите до настоящите нива.

От опозицията бяха категорични, че не могат да подкрепят тези предложения. Първо, защото само Министерството на финансите по закон има право да увеличава дълга, който държавата поема, и второ, защото по този начин, по думите им, не се прави пенсионна реформа, нито пък реално се ограничават депутатите и техните харчове.

На днешната комисия не присъства министърът на финансите, а единствено негов заместник. По-рано през деня от ведомството публикуваха изпълнението на бюджета. По предварителни данни, към края на май той е на дефицит от 2% или 2,5 милиарда евро.

