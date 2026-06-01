Ръст на годишната инфлация отчита НСИ в публикуваната преди минути предварителна експресна оценка за май.

Годишната инфлация, измерена през Индекса на потребителските цени, е 7%, а предишните данни към април сочеха 6,8%. Поскъпването за месец е 0,2 на сто, сочат данните.

Най-голям ръст на цените за май има при групите: "Транспорт" (1,2%), "Услуги на ресторанти и хотели" (0,9%) и "Алкохолни напитки, тютюневи изделия" (0,9%). Намаление се очертава в групите: "Развлечения, спорт и култура" (-1,9%) и "Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги" (-0,3%).

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени, който ползва и Евростат, годишната инфлация у нас е 6,3%. Окончателните данни за инфлацията през май ще бъдат публикувани на 15 юни.