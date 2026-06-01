Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика

Президентът Илияна Йотова откри шестото издание на "Гриин транзишън форум" организиран от Dir.bg. Форумът поставя въпросът за бъдещето на Европа - конкурентоспособност, енергетика, иновации и зелен преход.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Тази година посланието е особено отговорно - следващата глава на Европа - конкурентна, иновативна и сигурна. Тези три думи - конкурентност, иновативност и сигурност- очертават големия въпрос за ЕС днес. Европа трябва да има нови амбиции и още по-голяма енергия. Светът се промени бързо. Войните и конфликтите върнаха темата за сигурността в центъра на европейския дневен ред. Глобалните вериги за доставки се пренаредиха. В тази среда конкурентоспособността не е технократска дума. Това вече е въпрос на сигурност, доходи, работна ръка, социална стабилност и политическо достойнство. София е правилното място за този разговор."

Този форум е кауза за развита Европа. България знае какво означава да бъдеш граница, да свързваш региони, подчерта държавният глава.

"Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Посланието ми е ясно. Европейската конкурентоспособност ще бъде развита чрез истинска кохезия, общ пазар - без скрити бариери, достъп до капитал, изкуствен интелект и участие на всички държави членки в новото икономическо развитие. Нуждаем се от преглед, от точен анализ на досегашните ни политики. Кохезионната политика трябва да продължава. Трябва да направим точен отчет на Механизма за възстановяваме и устойчивост,, който трябваше да бъде големият ускорител след пандемията, но се получиха забавяния и слабости за това кой и как използва средствата. Какъв е резултатът от зелената сделка? "

Днес инструментът SAFE поставят акцент върху отбраната, отбеляза Йотова.

"Европа трябва да защитава себе се си, но заемите не могат да изградят еврейската отбранителна индустрия, ако няма реален пазар на съвместно производство. Конкурентоспособността започва от способността да довършваш - да има изпълнени проекти."

Президентът коментира многогодишната финансова рамка на ЕС.

"Дебатът за нея е далеч повече от счетоводен спор. Това е спор за характера на ЕС - ще бъде ли съюз на солидарност и сближаване или ще бъде съюз на различните скорости. Предложението на ЕК за нов бюджет от почти 2 трилиона евро поставя правилни думи: гъвкавост, сигурност, иновации. Когато земеделие, кохезия, социални политики, реформи, инвестиции се събират в общ механизъм - прозрачността може да намалее. Искам да сложа удивителна: най-уязвимите региони могат да загубят гарантираната си видимост и пак да останат втора ръка. Имаме опасения, че кохезията и земеделието може да бъдат поставени в конкуренция една с друга. До сега се развиваха заедно. България трябва да каже: новите приоритети на Европа - отбрана, иновации, изкуствен интелект, енергийната сигурност са необходими, но те не трябва да бъдат изграждани за сметка на кохезионната политика."

Европейските средства трябва да се обвържат не само с реформи на хартия. Това е гръбнака на нашата икономика, категорична е Йотова.

"Имаше една група страни, които искат индустриалното производство да се върне в ЕС. Имаше и друга група, която казваше, че това не можем да си го позволим. Трябва да стимулираме европейското производство. Предлагам ЕС да приеме първа карта на енергийните и транспортни липси, довършване на трансграничните коридори. Режим на AI и данни, европейски пазар за отбранителни поръчки, специални инструменти за региони, които изостават.

Европа на две скорости е грешен отговор на съществуващ проблем, категорична е Йотова.

"Някои държави искат да вървят по-бързо. Изглежда като възможност за по-бързи решения, но и създаване на невидими граници в съюза. ЕС не е създаден за подреждане на държавите в първа и втора класа. Ако група държави винаги взема решенията, а друга група ги догонва. Проектите трябва да оставката отворени, правилата общи. В противен случай ще получим Европа на регионални съюзи. Обединена Европа ни е по-нужна от всякога. България може и трябва да е активен участник в новата конкурентоспособност. България може да бъде енергиен възел. Вертикалният газов коридор показва стратегическото значение за енергийната сигурност." "България трябва да настоява този коридор да бъде не само газов, но и енергиен. Интересът към този коридор расте все повече. България може да бъде транспортен и логистичен възел. България може да бъде дигитален и AI възел. България може да бъде индустриален партньор. От София ние ще формулираме предложения: финансовата рамка за 2028-2034 година - да се запази политика на сближаване, да не се противопоставят фермери на кметове. Трябва да има регионални гаранции. ЕС трябва да приеме ускорен план за енергийна свързаност."

По думите на президента оста Гърция-България-Румъния-Молдова-Украйна трябва да се признае като ключова за търговията, отбраната.