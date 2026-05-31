Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил отслужи литургия

Днес е Петдесетница - рожденият ден на Христовата църква. На петдесетия ден от Възкресение Христово, апостолите и света Богородица се събрали в Йерусалим.



Изведнъж се чул шум и над всеки от Апостолите, във вид на огнени езици, слязъл Светият дух. След това чудо, те започнали да говорят на различни, непознати дотогава за тях езици и тръгнали да разпространяват божието слово по света. На днешния рожден ден на християнската църква, по традиция в храмовете се хвърля орехова шума, символ на огнените езици на Светия Дух. Тя се освещава и носи в дома. Българският патриарх Даниил отслужи тържествена света литургия за празника в катедралния храм "Св. Александър Невски".

