Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил отслужи литургия

Днес е Петдесетница - рожденият ден на Христовата църква. На петдесетия ден от Възкресение Христово, апостолите и света Богородица се събрали в Йерусалим.
Изведнъж се чул шум и над всеки от Апостолите, във вид на огнени езици, слязъл Светият дух. След това чудо, те започнали да говорят на различни, непознати дотогава за тях езици и тръгнали да разпространяват божието слово по света. На днешния рожден ден на християнската църква, по традиция в храмовете се хвърля орехова шума, символ на огнените езици на Светия Дух. Тя се освещава и носи в дома. Българският патриарх Даниил отслужи тържествена света литургия за празника в катедралния храм "Св. Александър Невски".
Снимки: БТА
Патриарх Даниил: "Днес е велик и славен празник. Да пазим този велик дар, който сме получили. Да благодарим на Бога и да се стараем да живеем достойно за званието, което носим – християни. Ние днес разпръскваме тази орехова шума в памет на това събитие. Всеки, който излиза от храма, носи тази орехова клонка в знак на това, което е получил – видим знак на дара на Светия дух, който сме получили."