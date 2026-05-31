Кубрат Пулев: Заводските ни настройки са да обичаме България

Кубрат Пулев не пропусна да демонстрира своята доза патриотизъм. Най-добрият български боксьор сподели своите впечатления за ролята на българското общество в политиката и извън нея.

В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ Пулев отново засегна темата, свързана с родолюбието.

„Аз винаги казвам на всички приятели и на хора, които не познавам, когато заговорим за тази тема, че ще остана щастлив човек, тъй като съм благодарен на Бог, че съм щастлив на тази планета. Това е фундаменталното за всеки един човек. Наблюдавам по улиците хората, които имат всичко, но са намръщени и не могат да се усмихнат, което малко или много показва липсата на интелект, защото човек трябва да е благодарен, че все пак всеки ден е на тази земя. Разбираемо е някои хора да са по-сериозни, когато са в трудно положение. От нашия баща сме научени да обичаме България. В крайна сметка това си ни и остана, такива са ни заводските настройки“, заяви той в свой стил.

Най-добрият български професионален боксьор коментира и стъпването на новата власт в парламента, както и какви са очакванията на хората към него.

„Искам България да е успешна, да си запазим историята и да я възвърнем, за да намерим нови неща за нея. В крайна сметка, човек, хората и народът трябва да изискват от себе си преди всичко. Дойдоха моменти, в които народът даде цялата власт на това правителство и на човека, който стана премиер. Оттук-нататък не трябва да има извинения, народът даде всичко. Винаги казваме, че народът не може да се обедини, но той го направи. Бих казал, че трябва да се действа стабилно, защото отговорността към цялото правителство е голяма.“

Кобрата, както е известен още той, коментира и мястото на България в международен план.

„Смятам, че България трябва да запази духа си, любовта си и не само, а и да дава на света. Да потеглим в правилната посока означава да има държавност на първо място, да успеят да върнат нашите граници, а една държава, която е удобна и във всеки един момент можем да правят каквото си искат. Пилеем и се губим, молим се за американски визи, а не мислим българите тук. За какво са ни тези визи?“

Бившият носител на Регулярната световна титла говори и за своите опити относно влизането в политиката преди време.

„Не съжалявам, че не влязох в политиката, тъй като за мен и тогава, и сега подобно нещо не е за мен самия или неговото семейство, а за народа и България. Каквото и да правя от подобен тип, ще го направя за България. Човек винаги е по-добре, когато види, че не би могъл да направи това, което иска и да бъде толкова ефективен нещо в даденото нещо, което тръгва да прави, по-добре да не го прави. Когато човек се чуди, по-добре да изчака. Аз не бях сигурен, че можеше да има такъв ефект от моето появяване в политиката и заради това изчаках. Нямам и такива стремежи. Естествено, ако мога да съм полезен политически или извън политически, винаги съм на линия. Радвам се, защото това е много смислено. Възвишената цел е да бъдем полезни на обществото. Тренирал съм двуразово без една стотинка години наред, за да отидем и да вдигнем българския флаг. Това за мен е било щастието чисто ценностно“, заяви Пулев.

