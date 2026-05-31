БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:32 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кубрат Пулев: Заводските ни настройки са да обичаме България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:32 мин.
Спорт
Запази

Тренирал съм двуразово без една стотинка години наред, за да отида и да вдигна българския флаг, отбеляза най-добрият роден боксьор в ефира на БНТ.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кубрат Пулев не пропусна да демонстрира своята доза патриотизъм. Най-добрият български боксьор сподели своите впечатления за ролята на българското общество в политиката и извън нея.

В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ Пулев отново засегна темата, свързана с родолюбието.

„Аз винаги казвам на всички приятели и на хора, които не познавам, когато заговорим за тази тема, че ще остана щастлив човек, тъй като съм благодарен на Бог, че съм щастлив на тази планета. Това е фундаменталното за всеки един човек. Наблюдавам по улиците хората, които имат всичко, но са намръщени и не могат да се усмихнат, което малко или много показва липсата на интелект, защото човек трябва да е благодарен, че все пак всеки ден е на тази земя. Разбираемо е някои хора да са по-сериозни, когато са в трудно положение. От нашия баща сме научени да обичаме България. В крайна сметка това си ни и остана, такива са ни заводските настройки“, заяви той в свой стил.

Най-добрият български професионален боксьор коментира и стъпването на новата власт в парламента, както и какви са очакванията на хората към него.

„Искам България да е успешна, да си запазим историята и да я възвърнем, за да намерим нови неща за нея. В крайна сметка, човек, хората и народът трябва да изискват от себе си преди всичко. Дойдоха моменти, в които народът даде цялата власт на това правителство и на човека, който стана премиер. Оттук-нататък не трябва да има извинения, народът даде всичко. Винаги казваме, че народът не може да се обедини, но той го направи. Бих казал, че трябва да се действа стабилно, защото отговорността към цялото правителство е голяма.“

Кобрата, както е известен още той, коментира и мястото на България в международен план.

Смятам, че България трябва да запази духа си, любовта си и не само, а и да дава на света. Да потеглим в правилната посока означава да има държавност на първо място, да успеят да върнат нашите граници, а една държава, която е удобна и във всеки един момент можем да правят каквото си искат. Пилеем и се губим, молим се за американски визи, а не мислим българите тук. За какво са ни тези визи?

Бившият носител на Регулярната световна титла говори и за своите опити относно влизането в политиката преди време.

„Не съжалявам, че не влязох в политиката, тъй като за мен и тогава, и сега подобно нещо не е за мен самия или неговото семейство, а за народа и България. Каквото и да правя от подобен тип, ще го направя за България. Човек винаги е по-добре, когато види, че не би могъл да направи това, което иска и да бъде толкова ефективен нещо в даденото нещо, което тръгва да прави, по-добре да не го прави. Когато човек се чуди, по-добре да изчака. Аз не бях сигурен, че можеше да има такъв ефект от моето появяване в политиката и заради това изчаках. Нямам и такива стремежи. Естествено, ако мога да съм полезен политически или извън политически, винаги съм на линия. Радвам се, защото това е много смислено. Възвишената цел е да бъдем полезни на обществото. Тренирал съм двуразово без една стотинка години наред, за да отидем и да вдигнем българския флаг. Това за мен е било щастието чисто ценностно“, заяви Пулев.

Повече от гостуването на Кубрат Пулев гледайте във видеото!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
1
НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по художествена...
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
2
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
3
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
4
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
5
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
2
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
3
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
5
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...

Още от: Други спортове

НА ЖИВО: Христо Янев, Георги Костадинов и министър Енчо Керязов в „Арена спорт“
НА ЖИВО: Христо Янев, Георги Костадинов и министър Енчо Керязов в „Арена спорт“
Спортни новини 31.05.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 31.05.2026 г., 12:25 ч.
НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
17365
Чете се за: 00:32 мин.
Румен Михайлов: Първите три етапа от Джиро д'Италия бяха апотеоза на българщината Румен Михайлов: Първите три етапа от Джиро д'Италия бяха апотеоза на българщината
Чете се за: 02:40 мин.
Гледайте третия кръг от европейските серии на световния GT шампионат от "Монца“ по БНТ 3 Гледайте третия кръг от европейските серии на световния GT шампионат от "Монца“ по БНТ 3
Чете се за: 04:17 мин.
Енчо Керязов: Много ни радва тази масовост, която таекуондо има през последните години Енчо Керязов: Много ни радва тази масовост, която таекуондо има през последните години
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%, става дума за административна реформа Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%, става дума за административна реформа
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали и клубове срещу наркоразпространението Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали и клубове срещу наркоразпространението
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пожарът в базата за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и загасен Пожарът в базата за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и загасен
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сблъсъци след финала на Шампионската лига: 7 полицаи пострадаха при...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 милиарда...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Израелската армия превзе стратегически връх в Южен Ливан, един...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ