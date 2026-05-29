Гледайте третия кръг от европейските серии на световния GT шампионат от "Монца“ по БНТ 3

Третият кръг от европейските серии на световния GT шампионат ще изправи пилотите пред едно от най-знаменитите трасета - италианската писта "Монца". Тричасовата надпревара за издръжливост ще стартира в неделя в 16:30 ч. българско време и ще може да я проследите в цялост на сайта bntnews.bg/sport, а втората половина на състезанието, след 18:00 ч. и в ефира на БНТ 3.

Пилотите вече преминаха първото си голямо предизвикателство - 6-часовото състезание за издръжливост на пистата "Пол Рикар" във Франция в средата на април, а повечето от тях стартираха и в двата спринта на британското трасе "Брандс Хач" в началото на този месец.

След първите два кръга начело в класирането при пилотите са австриецът Лукас Ауер и германецът Маро Енгелс с 39 точки. Те завършиха на втора позиция на френска земя, като в триото на "Мercedes AMG Team Mann-Filter" беше и друг германец Лука Щолц, който обаче не кара в спринтовите състезания. След това Ауер и Енгел записаха трета и шеста позиция на "Брандс Хач", което им донесе временната лидерска позиция в общото подреждане.

От победителите на "Пол Рикар" триото на белгийския тим "Cometoyou racing" само датчанинът Ники Тим кара спринт и въпреки неубедителното му представяне във Великобритания - само 9-о и 14-о място, изпревари за третото място в класирането съотборниците си Марко Сьоренсен, също от Дания, и Матиа Друди от Сан Марино.

В златния клас французинът Симон Гаше от "CSA Racing" ще се опита да материализира силното си начало след втора позиция, заедно със сънародника си Артур Рожие и британеца Джеймс Къл в състезанието за издръжливост на родна земя, и победата във втория спринт на "Брандс Хач", гарнирана с четвърто място, в тандем с Ромен Андриоло. Гаше ще се опита да увеличи преднината си пред пилотите на "Garage 59" британеца Том Флеминг и Луи Прет от Монако, която е само 2 точки.

В сребърния клас убедителни лидери са пилотите на "Team WRT" Матис Лизмон от Белгия и Игнасио Монтенегро от Аржентина, които през този сезон не са слизали от подиума - втори на "Пол Рикар", заедно с Амори Кордел, и победа и второ място като тандем в спринта във Великобритания.

Пилотите от най-нископоставения, бронзовия клас, по традиция не стартират на "Брандс Хач" заради по-малкия брой боксове на британското съоръжение, така че там класирането е изцяло спрямо първия старт на сезона и лидери са победителите във Франция германският тим "Rutronik racing" с пилоти Антарес Ау от Хонконг, Лоек Хартог от Нидерландия и Рикардо Пера от Италия.

Състезанието на "Монца" очаква своите герои, но зрителите на италианската писта със сигурност ще подкрепят най-силно местният любимец Валентино Роси. Легендарният мотоциклетен състезател, 7-кратен световен шампион в Moto GP, вече трети сезон кара в GT World Challenge Europe, в кола с любимия му номер 46, част от белгийския "Team WRT".

Стартът на италианска земя ще даде на специалистите представа кой докъде е стигнал в подготовката си за най-голямото изпитание в европейските серии на световния GT шампионат - 24-те часа на "Спа", които ще се проведат на 28 и 29 юни, най-важните моменти, от които също ще може да видите по БНТ 3.