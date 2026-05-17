Фабио Ди Джанантонио спечели хаотично Гран при на Каталуня в MotoGP

Фабио Ди Джанантонио (Италия, Pertamina Enduro VR46) записа първа победа за сезона в мотоциклетния шампионат MotoGP, след като спечели хаотично и прекъсвано с два червени флага Гран при на Каталуня. Той завърши пред Жоан Мир (Франция, Honda HRC Castrol), а Фермин Алдегер (Испания, BK8 Gresini Racing) довърши подиума.

Гран при на Каталуня бе спряно с втори червен флаг в 12-ата от 24 обиколки, след като механичен проблем забави лидера в класирането Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM) и това предизвика огромна катастрофа.

Акоста загуби скорост на влизане в завой №10 и вдигна ръка като сигнал за останалите, но Алекс Маркес (Испания, BK8 Gresini Racing) нямаше време за реакция и се заби в неговия КТМ. Ударът изпрати Маркес в чакъла и моторът му бе потрошен, а третият в класирането Раул Фернандес (Испания, Trackhouse) също падна. Ди Джанантонио го последва, след като гумата поднесе от отломките на предните три мотора.

Маркес бе в съзнание след тежкия инцидент, но все още няма допълнителни сведения за неговото състояние. Всички останали се завърнаха в гаражите, а след рестарта Фернандес и Хорхе Мартин (Испания, Aprilia Racing) катастрофираха отново.

В последните две обиколи имаше много изпреварвания и краен победител бе Ди Джанантонио, който записа втори успех в кариерата си. Той завърши с 1.250 секунди пред Мир и с 1.466 пред Алдегер. В последния завой пък четвъртият в подреждането Ай Огура (Испания, Trackhouse) извади Акоста от състезанието.