Алекс Маркес над всички в спринта на Гран при на Каталуния

Алекс Маркес (Испания, BK8 Gresini Racing) изпревари победителя в квалификацията Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM) и спечели спринта на Гран при на Каталуня от MotoGP, a Хорхе Мартин (Испания, Aprilia Racing) направи четвърто падане и не завърши състезанието.

Маркес оглави класирането в четвъртата от общо 12 обиколки и бързо направи разлика с останалите. Той бе настигнат от Акоста в края на състезанието, но удържа на натиска и спечели с 0.041 секунди разлика. Това бе първа победа в спринт за Маркес от Валенсия през миналата година, а Фабио ди Джанантонио (Италия, Pertamina Enduro VR46) допълни подиума.

Раул Фернандес (Испания, Trackhouse) завърши на четвърта позиция, а Йоан Зарко (Франция, LCR Honda) бе пети. Лидерът в класирането при пилотите Марко Бецеки (Италия, Aprilia Racing) пък спечели само точка с девето място, след като катастрофира в квалификацията и започна 12-и. Той се изкачи най-много до седма позиция и се смъкна до десета, преди да изпревари Енеа Бастианини (Италия, Red Bull KTM Tech3) в последната обиколка.

Бецеки е със 129 точки и две повече от съотборника си Хорхе Мартин, а Педро Акоста е трети с 92. Днешният победител Алекс Маркес е на седмо място с 67.