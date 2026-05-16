Мерт Мустафов и Петко Саракостов ще спорят за бронз на Евро 2026 в Самоков

Българските състезатели Мерт Мустафов и Петко Саракостов си осигуриха шанс да се борят за бронзови отличия на eвропейското първенство по борба за кадети в Самоков, след като преодоляха успешно репешажите.

В категория до 55 килограма в свободния стил Мустафов постигна две победи – над швейцареца Лио Рюг със 7:5 и поляка Пжемислав Мрозек с 6:2. В битката за бронза българинът ще се изправи срещу грузинеца Темури Тутарашвили, който е сред водещите състезатели в категорията с медали от големи първенства.

При 65-килограмовите Петко Саракостов демонстрира категорично превъзходство в репешажите, след като разгроми естонеца Райн Тигас с 11:0. В спора за бронзовото отличие негов съперник ще бъде румънецът Ищван Над – европейски шампион при по-малките от миналата година.

България ще има и финалист в лицето на Стефан Стефанов, който ще се бори за титлата в тежка категория до 110 килограма. Негов опонент ще бъде грузинецът Муртаз Багдавадзе, сребърен медалист от европейското първенство през 2025 година.

До полуфиналите в своите категории достигнаха и Радослав Великов (45 кг) и Николай Илиев (71 кг). Великов се наложи убедително със 7:0 над Александър Хамов (Беларус) и с 10:0 над Даниел Матей (Румъния), докато Илиев постигна три последователни победи – 7:5 над Чемал Пурчу (Турция), 11:0 срещу Абел Качо (Румъния) и 10:0 над Марк Земен (Унгария).

България ще има и финалист в тежка категория до 110 килограма. Стефан Стефанов ще се изправи срещу грузинеца Муртаз Багдавадзе в спор за титлата.

Така българските кадети демонстрират силно представяне пред родна публика, като страната ни ще има представители във всички решаващи фази – финал, полуфинали и срещи за бронзовите отличия.