Етрополе с нов дом за шампиони, модерна зала по борба отвори врати

Етрополе направи нова важна крачка в развитието на спорта, след като официално бе открита изцяло обновена зала по борба. Съоръжението вече посрещна първите си млади състезатели – деца, които ще имат възможност да тренират в модерна и вдъхновяваща среда.

На тържественото откриване присъстваха кметът на общината инж. Владимир Александров, утвърдени имена от българската борба като Петър и Стоян Балови, трикратният европейски шампион Кирил Милов, както и треньори, родители и десетки привърженици на спорта.

Новата база е резултат от последователната политика на Община Етрополе за инвестиции в младите хора и спорта. Благодарение на съвместните усилия на местната власт, бизнеса и спортната общност, младите борци вече разполагат с условия, отговарящи на съвременните стандарти.

"Само истинският дух на победител може да ви помогне да успеете в живота. Успехът идва с постоянство, труд и воля да не се отказваш“, заяви кметът Владимир Александров, подчертавайки значението на новото съоръжение за бъдещето на младите спортисти. Емоционално послание към децата отправи и Кирил Милов:

„Вярвайте в себе си и не се отказвайте от мечтите си. Мечтите се сбъдват, когато човек е готов да се бори за тях.“

Модерният тепих е осигурен с подкрепата на „Елаците-Мед“ АД, а допълнителна екипировка е предоставена от „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед – Етрополе“. В реализацията на проекта се включиха и редица доброволци, допринесли за съвременния облик на залата.

Събитието бе съпроводено и от молебен за здраве и успех, отслужен от отец Огнян.

Новата зала не е просто спортно съоръжение, а символ на амбицията на Етрополе да продължи да развива своите традиции в борбата и да създава бъдещи шампиони. Тя дава възможност на младите хора да растат в среда, изграждаща дисциплина, характер и стремеж към победа.