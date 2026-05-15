БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Етрополе с нов дом за шампиони, модерна зала по борба отвори врати

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Обновеният спортен обект ще развива млади таланти и ще съхранява традициите на борбата в региона

Етрополе с нов дом за шампиони, модерна зала по борба отвори врати
Снимка: пресслужба община Етрополе
Слушай новината

Етрополе направи нова важна крачка в развитието на спорта, след като официално бе открита изцяло обновена зала по борба. Съоръжението вече посрещна първите си млади състезатели – деца, които ще имат възможност да тренират в модерна и вдъхновяваща среда.

На тържественото откриване присъстваха кметът на общината инж. Владимир Александров, утвърдени имена от българската борба като Петър и Стоян Балови, трикратният европейски шампион Кирил Милов, както и треньори, родители и десетки привърженици на спорта.

Новата база е резултат от последователната политика на Община Етрополе за инвестиции в младите хора и спорта. Благодарение на съвместните усилия на местната власт, бизнеса и спортната общност, младите борци вече разполагат с условия, отговарящи на съвременните стандарти.

"Само истинският дух на победител може да ви помогне да успеете в живота. Успехът идва с постоянство, труд и воля да не се отказваш“, заяви кметът Владимир Александров, подчертавайки значението на новото съоръжение за бъдещето на младите спортисти.

Емоционално послание към децата отправи и Кирил Милов:
„Вярвайте в себе си и не се отказвайте от мечтите си. Мечтите се сбъдват, когато човек е готов да се бори за тях.“

Модерният тепих е осигурен с подкрепата на „Елаците-Мед“ АД, а допълнителна екипировка е предоставена от „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед – Етрополе“. В реализацията на проекта се включиха и редица доброволци, допринесли за съвременния облик на залата.

Събитието бе съпроводено и от молебен за здраве и успех, отслужен от отец Огнян.

Новата зала не е просто спортно съоръжение, а символ на амбицията на Етрополе да продължи да развива своите традиции в борбата и да създава бъдещи шампиони. Тя дава възможност на младите хора да растат в среда, изграждаща дисциплина, характер и стремеж към победа.

#зала по борба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
2
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия 2026“
3
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
4
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
5
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите
6
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
4
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Борба

Андреа Нисева ще спори за европейската титла на първенството за кадетки
Андреа Нисева ще спори за европейската титла на първенството за кадетки
Четири български състезателки ще стартират във втория ден на европейското по борба за кадетки в Самоков Четири български състезателки ще стартират във втория ден на европейското по борба за кадетки в Самоков
Чете се за: 01:30 мин.
Георги Мърков: С такъв внук не може да не се радваш Георги Мърков: С такъв внук не може да не се радваш
Чете се за: 00:40 мин.
Георги Мърков - младши: Този медал ми струва всичките тренировки Георги Мърков - младши: Този медал ми струва всичките тренировки
Чете се за: 00:42 мин.
Станка Златева за титлата на Георги Мърков - младши: Големите шампиони възпитават шампиони Станка Златева за титлата на Георги Мърков - младши: Големите шампиони възпитават шампиони
Чете се за: 01:25 мин.
Злато за Георги Мърков - младши на европейското по борба в Самоков Злато за Георги Мърков - младши на европейското по борба в Самоков
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия" "Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
Чете се за: 02:37 мин.
Европа
Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мотористи излизат на национален протест срещу поскъпването на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След свлачището на пътя Смолян - Пампорово: Какви са вариантите за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Очакват се подробности от полицията и прокуратурата след акцията...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Протести на гръцките фермери: Днес решават дали ще блокират...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ