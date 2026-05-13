Георги Мърков: С такъв внук не може да не се радваш

Георги Мърков не скри щастието си от успеха на своя внук – Георги Мърков – младши, който спечели титлата на европейското първенство по борба за кадети в Самоков. Един от легендарните ни борци похвали наследника си.

Ето какво каза той пред БНТ:

„Щастлив съм, радвам се. С такъв внук не може да не се радваш. Още повече, той е много трудолюбиво момче, много се мъчеше. Радвам се за него“, сподели Мърков- старши.

Повече от интервюто на Георги Мърков гледайте в интервюто!