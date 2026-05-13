Успех, DARA! Бангаранга еуфорията завладява феновете на евровизия

Бангаранга еуфорията постепенно завладява всички фенове на Евровизия. Само няколко часа преди DARA да излезе на втория полуфинал във Виена и машините затанцуваха под звуците на българската песен. А все повече родни популярни личности пожелават успех на българската изпълнителка. Само часове преди втория полуфинал DARA взриви българската общност във Виена с шоу, което ще се помни дълго.

„Изключително много харесваме Дара всички много я харесваме, подкрепяме, пожелаваме й успех и България е с нея.“



„Тениската сама си я направих, тук съм защото много харесвам песните на DARA.“



„Пожелавам й голям успех, каквото зависи от нас ще я подкрепим - духом, с СМС-и, всичко.“

А след като Лили Иванова пожела успех на DARA, днес за подкрепа към българската изпълнителка апелира и Софи Маринова.

Софи Маринова, певица: „Знаете и аз колко много съм участвала, така че това е за един изпълнител много голямо щастие - нека да дойде в България и Евровизия - да подкрепим нашата звезда, нашата Дара, стискам ти палци злато, успех разбий ги! Обичаме те и ние сме с теб, цяла България.“

Евровизионната еуфория завладя и столичния булевард Витоша. Първият хуманоиден робот у нас Робърт танцува на "Бангаранга". А след танца коментира:

Робърт, робот: „Очаквам Дара да стигне до първите три места във финала на Евровизия, ако не е първа- просто журито е завидяло на Българския темперамент.“

Целият Бангаранга-танц на Робърт може да гледате на живо утре сутрин в "Денят започва".