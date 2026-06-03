БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК започва процедура за свръхдефицит срещу България
Чете се за: 02:05 мин.
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:45 мин.
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...
Чете се за: 03:40 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4%
Чете се за: 05:57 мин.
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид...
Чете се за: 04:05 мин.
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по български език и литература

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
българските четвъртокласници показват добри резултати математика природни науки
Слушай новината

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на националното външно оценяване на 4-ти клас по български език и литература.

Над 53 500 четвъртокласници се явиха на Националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се проведе в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи, като тези със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече.

Тестът по български език и литература включваше 13 езикови задачи, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на децата да създават текст и да изразяват собствени идеи.

В днешния ден имаше и получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи. Екипите на тези училища са предприели незабавни действия по уведомяване на компетентните органи и извършването на необходимите проверки, с което бяха осигурени спокойни и безопасни условия за провеждане на теста.

Поради огледи в отделни училища началото на изпита започна с леко забавяне, което впоследствие не възпрепятства нормалното му протичане.

в четвъртък, 4 юни, ще бъде изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.

#български език и литература #четвъртокласници

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол...
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
3
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните причини за незаконното строителство у нас, смятат мнозинството от българите
4
В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните...
България отпадна на четвъртфиналите на европейското първенство по минифутбол
5
България отпадна на четвъртфиналите на европейското първенство по...
„Баба Алино“ в документи
6
„Баба Алино“ в документи

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
5
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: Образование

Софийският университет е класиран сред първите 5,2% от 21 291 висши училища в света
Софийският университет е класиран сред първите 5,2% от 21 291 висши училища в света
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Чете се за: 01:52 мин.
През юни в София ще се провежда "Месец на детето - юни 2026" През юни в София ще се провежда "Месец на детето - юни 2026"
Чете се за: 02:30 мин.
След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование
Чете се за: 16:25 мин.
Премиерът Радев се срещна ученика Никола Веселинов, спечелил конкурса "Млад учен" в САЩ Премиерът Радев се срещна ученика Никола Веселинов, спечелил конкурса "Млад учен" в САЩ
Чете се за: 01:10 мин.
Премиерът Румен Радев посети централата на IMEC в Льовен Премиерът Румен Радев посети централата на IMEC в Льовен
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

ЕК започва процедура за свръхдефицит срещу България
ЕК започва процедура за свръхдефицит срещу България
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по български език и литература Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по български език и литература
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Откриха 2-годишното дете, което беше издирвано в Старозагорско Откриха 2-годишното дете, което беше издирвано в Старозагорско
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл" Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 03:40 мин.
Политика
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Вицепремиерът Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4%
Чете се за: 05:57 мин.
Политика
Иван Демерджиев: Движението на Невзоров е предадено на ДАНС
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Започнаха снимките на новия български игрален сериал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ