Вицепремиерът Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4%

Каква е финансовата реалност към настоящия момент? Дефицит, без да се променят действащи политики, без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицит от 7,4%, което е над 8,5 млрд. евро. Тези цифри обяви на брифинг в Министерски съвет вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

Той подчерта, че процедурата за прекомерен дефицит, която се очаква ЕК да открие за България е "предизвестен сценарий".

"Когато преди време представих информация за актуалното състояние на публичните финанси, ги сравних с тези на средностатистическото българско семейство. Какво прави едно семейство, когато парите не достигат? Започва да пести, спира излишни харчове, търси източници на допълнителни приходи. И този финансов план се следва, докато не се постигне баланс. Баланс между приходи и разходи. Като баланс означава парите да достигнат до следващата заплата. Не да свършат една седмица преди нея. Много внимателно следя дискусията, която се разгоря през последните дни за очакване на процедурата, която Европейската комисия ще обяви с доклада за пролетния семестър. Така наречената процедура при прекомерен дефицит. За мен и за „Прогресивна България“ това е предизвестен сценарий, който ми прави впечатление, че създава силна изненада предимно у отговорните за настоящата финансова ситуация. И колкото по-агресивна е политическата интонация, която предлага магически решения, толкова по-съпричастен е анализаторът и коментаторът към решенията, довели до тази ситуация."

Служебното правителство не е предоставило на Европейската комисия годишен доклад по изпълнението на националния средносрочен фискално-структурен план за периода 2025–2028 година, съобщи Донев.

"Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат на отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди. Каква е финансовата реалност към настоящия момент? Дефицит, без да се променят действащи политики, без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицит 7,4%. Още 2,2 милиарда неразплатени. Такива разходи, които са „скрити по чекмеджета“ и които едва сега услужливо тези, които са отлагали тези плащания от 2024, 2025, 2026 година, ги извадиха тогава, когато дойде редовното правителство след 8 май 2026 година. Направете сметка с това на какъв процент скача дефицитът. В тези 2,2 милиарда са проекти, които са фактурирани и неразплатени на Агенция „Пътна инфраструктура“, по проекти на общините от приложение 3 към Закона за държавния бюджет. Важно нещо, което трябва да уточня е, че до 30 април на тази година служебното правителство трябваше да представи на Европейската комисия годишен доклад по изпълнението на националния средносрочен фискално-структурен план за периода 2025–2028 година. Служебното правителство не предостави тази информация на Европейската комисия. Така че всичко ново, с което Европейската комисия ще излезе днес в доклада, е на база данни, които има за 2025 година, без в тези данни да са включени онези непредвидени разходи, разходите, които са направени и се очаква да бъдат фактурирани и да бъдат предявени за плащане през 2026 година."

По думите на вицепремиерът политическата нестабилност през последните години е задълбочила проблема с бюджетната несигурност.