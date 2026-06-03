След пороя във Варненско: Частично бедствено положение в село Медовец (СНИМКИ)

Частично бедствено положение е обявено в село Медовец, община Дългопол. Поройният дъжд вчера е залял мост и е наводнил дворовете на няколко къщи в ниската част на селото.

Няма пострадали и бедстващи хора. Под вода и с голямо количество кал бяха главните пътища Дългопол - Провадия и Дългопол - Айтос, което наложи частичното им затваряне. След като късно снощи тези участъци бяха почистени от паднали дървета и наносите кал, бяха отворени за движение.

За да се запознае с щетите от наводнението, в селото на място пристигна и областният управител Марио Смърков, както и експерти от Басейнова дирекция и Социално подпомагане.

Предстои да се установят щетите от наводнението.

Снимки: БГНЕС