Украйна е ударила петролен терминал в Санкт Петербург, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Атаката идва в деня, в който в града започва Петербургският международен икономически форум, т.нар. "Путински Давос". 7 души са загинали и 11 са били ранени и при украинска атака с дронове в контролираната от Русия Донецка област.

Дронът е ударил пътнически автобус между Москва и Симферопол в Крим. Украинските атаки идват ден, след като руски удари убиха 22 души и раниха 130 на различни места в Украйна.