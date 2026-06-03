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Украйна е ударила петролен терминал в Санкт Петербург

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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По света
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украйна ударила петролен терминал санкт петербург
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Украйна е ударила петролен терминал в Санкт Петербург, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Атаката идва в деня, в който в града започва Петербургският международен икономически форум, т.нар. "Путински Давос". 7 души са загинали и 11 са били ранени и при украинска атака с дронове в контролираната от Русия Донецка област.

Дронът е ударил пътнически автобус между Москва и Симферопол в Крим. Украинските атаки идват ден, след като руски удари убиха 22 души и раниха 130 на различни места в Украйна.

#петролен танкер #войната в Украйна #Русия #Украйна

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