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Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител...
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Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител на "Лукойл", МС ще вземе решение днес

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Чете се за: 04:32 мин.
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Преди малко приключи Съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на "Лукойл" и предстои днес да вземем решение на МС. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев.

Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент, напротив - те ще се увеличат.

Премиерът Румен Радев: "От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 млрд., че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 млрд., но преди да си тръгне източи хазната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват, напротив пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито 1 евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, а политици, които докараха пенсионерите и хиляди работници до социална катастрофа днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. След заседанието вицепремиерът Донев ще ви запознае с нерадостната реалност във финансите, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества и то на загуба. Както обещахме - започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. Възобновяваме работата по Плана за справедлив преход, който е зарязан от години и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Раднево, Кюстендил, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони."

Министерският съвет ще обсъди и серия от законодателни и международни въпроси, сред които данъчно споразумение с Андора, ключови бюджетни и образователни решения, както и позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на ЕС. Това се посочва в дневния ред на днешното заседание на кабинета, изпратен от правителствената пресслужба.

Сред акцентите в дневния ред е проект на решение, свързан със Спогодбата между България и Княжество Андора за избягване на двойното данъчно облагане. Предлага се одобряване на съществено отклонение от първоначалния текст в хода на преговорите.

Финансовият министър предлага и проект на постановление, уреждащо временното трансформиране на целеви субсидии за капиталови разходи до приемането на държавния бюджет за 2026 г., както и Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2025 г. Кабинетът ще разгледа и предложение до Народното събрание за ратифициране на изменение на финансовото споразумение с Европейския съюз по програмата InvestEU.

В сферата на отбраната правителството ще обсъди предложение за инвестиционен разход за придобиване на три нови трикоординатни радара – проект, който е част от модернизацията на системите за въздушно наблюдение.

Образованието също е сред акцентите. Предлага се утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026/2027 година.

Кабинетът ще приеме и редица позиции за участието на България в предстоящи заседания на Съвета на ЕС в Люксембург и Никозия по теми, свързани с вътрешните работи, правосъдието, кохезионната политика и транспорта.

В икономическата и регулаторната сфера министрите ще разгледат и проект за изменение на Закона за кредитните институции и Закона за защита на потребителите.

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