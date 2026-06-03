„Баба Алино“ в документи

Предприехме вътрешна проверка по отношение на сделките, които са сключени пред нотариусу заяви Луиза Стоева, председател на Нотариалната камара случая "Баба Алино".

Луиза Стоева, председател на Нотариалната камара: "Необходимо е още време, защото това е един обемен материал, който следва да изследваме по-подробно. Но това, което към момента установяваме, е, че нотариусите са извършили тези сделки въз основа на представени пред тях официални доказателствени документи, каквото е и удостоверението за търпимост."

Едни от сделките са с обекти, които се намират в стари сгради, бивша собственост на така наречения ДАП – Варна, където е имало преустройство в самостоятелни обекти, заяви Стоева.

Заместник-председателят на Нотариалната камара заяви, че нотариусът упражнява публична функция и трябва да вярва на институциите и на официалните документи, издадени от тях.

Камен Каменов, заместник-председател на Нотариалната камара: "Ако ние не приемаме по принцип тези документи, то целият граждански оборот за граждани, за държавата би се поставил като норма под съмнение. Всеки случай е конкретен. Възложили сме своята проверка и всеки един от нас носи три вида отговорност. При всички положения трябва хем да съобразяваме това, което ни се представя, хем да имаме своята превентивност и може би повече време за проверка да отделяме на това, което ни се представя."

Мъжът каза, че има предвиден регистър в закона, с който ще може да се провери автентичността на издадени документи, но към момента той все още не е създаден.

"Идеята е да се направи публичен регистър на издадени разрешения за строеж, на удостоверения за въвеждане в експлоатация, на строителна документация, включително и на такива удостоверения за търпимост, каквито са въпросните. Идеята на такъв регистър е да може да се установи дали документ е автентичен или не."

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