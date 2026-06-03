БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежки условия и ниски възнаграждения: Как преминава един работен ден в спешна помощ в Сандански?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази

Екипите отговарят за 54 населени места - част от тях труднодостъпни и отдалечени

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължава обновяването на сградите за спешна медицинска помощ в цялата страна. Съвсем скоро се очаква да бъде готова новата база на филиала в Сандански – един от най-натоварените в Благоевградска област. Остават обаче нерешени проблемите с тежките условия на труд и ниските възнаграждения, заради които все по-малко млади медици избират да работят там.

"112 кажете. Да, кажете адреса" - така започва поредното дежурство във филиала за спешна медицинска помощ в Сандански.

Валентина Джавалекова, старша медицинска сестра във ФСМП – Сандански: "Идват всякакви случаи. Като почнем инсулти, инфаркти, височинни падания, ПТП-та, включително и родилки".

Станислава Илиева, медицинска сестра във ФСМП – Сандански: "Работят два екипа, които са дори в намалени състави, понякога не смогват. Просто ние нямаме право на пропуск, защото при една малка грешка, тя може да е фатална".

Валентина Джавалекова, старша медицинска сестра във ФСМП – Сандански: "Доста по-малко са хората, които желаят да работят в спешен център и е обяснимо. В едно отделение поне знаеш, че в кардиология ще дойде кардиологичен случай, в неврология неврологичен, докато при нас идват всякакви".

Екипите отговарят за 54 населени места. Част от тях труднодостъпни и отдалечени.

Георги Бакалов, шофьор-парамедик във ФСМП – Сандански: "Караме до където можем, докъдето има път, а от там насетне взимаме чантата и продължаваме пеш".

Валентина Джавалекова, старша медицинска сестра във ФСМП – Сандански: "Когато от болницата изискат за спешна кръв... ние оставаме с една линейка, което е крайно недостатъчно".

Георги Бакалов, шофьор-парамедик във ФСМП – Сандански: "Най-тежките моменти са, когато видиш, че е дете, че действително е критично състоянието на детето, рискуваш с карането, отзад колегите ти чукат постоянно по прозореца и ти казват "давай, изпускаме го".

За тази денонощна надпревара между живота и смъртта Георги получава около 800 евро на месец. А освен спешните случаи медиците често поемат и пациенти, които търсят неотложна помощ. Защото дежурен кабинет в града няма.

Станислава Илиева, медицинска сестра във ФСМП – Сандански: "Ние съответно преглеждаме и заемаме работа, която един пациент може да отиде и при личния лекар. Имали сме по 50 човека, които са минали оттук".

Но въпреки напрежението, умората и тежките дежурства те не се отказват.

Валентина Джавалекова, старша медицинска сестра във ФСМП – Сандански: "Удоволствие е да видиш едно бебе, което се е родило в ръцете".

Георги Бакалов, шофьор-парамедик 4-та степен: "Ти си помогнал на човека и си спасил човешки живот, няма по-голяма награда от това нещо".

И докато всеки ден спасяват човешки животи, все по-често се оказват в битка за собственото си оцеляване.

#спешни медици #Сандански #Спешна помощ

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
1
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
2
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол...
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
4
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
Установени са всички собственици на имоти в местността Баба Алино
5
Установени са всички собственици на имоти в местността Баба Алино
В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните причини за незаконното строителство у нас, смятат мнозинството от българите
6
В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
5
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: Здраве

Професор Георги Момеков: Здравето не е забавление
Професор Георги Момеков: Здравето не е забавление
До края на месец май са регистрирани 341 случая на морбили в седем области у нас До края на месец май са регистрирани 341 случая на морбили в седем области у нас
Чете се за: 01:15 мин.
Португалците недоволни, че данъкът върху газираните напитки вече отива в бюджета Португалците недоволни, че данъкът върху газираните напитки вече отива в бюджета
Чете се за: 00:45 мин.
80 години от създаването на УНИЦЕФ 80 години от създаването на УНИЦЕФ
Чете се за: 01:27 мин.
Протест в Мадрид срещу здравната политика на регионалното правителство Протест в Мадрид срещу здравната политика на регионалното правителство
Чете се за: 01:17 мин.
"Всяка крачка има значение" - бягане в подкрепа на болните от множествена склероза "Всяка крачка има значение" - бягане в подкрепа на болните от множествена склероза
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител на "Лукойл", МС ще вземе решение днес
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител на...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Над 55 000 четвъртокласници на НВО по български език и литература Над 55 000 четвъртокласници на НВО по български език и литература
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Иранска ракетна и дронова атака затвори международното летище на Кувейт Иранска ракетна и дронова атака затвори международното летище на Кувейт
Чете се за: 03:45 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите ще гласуват окончателно поправки в Закона за водите НА ЖИВО: Депутатите ще гласуват окончателно поправки в Закона за водите
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Заради ремонти по АМ „Тракия“: Ограничения в движението...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Конституционните промени остават ключови за европейския път на...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Продуцентът на БНТ Гери Василева за края на инициативата "Шест...
Чете се за: 06:32 мин.
Общество
След бурята в София: Дърво падна на кръстовището на ул....
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ