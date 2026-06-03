Тежки условия и ниски възнаграждения: Как преминава един работен ден в спешна помощ в Сандански?

Продължава обновяването на сградите за спешна медицинска помощ в цялата страна. Съвсем скоро се очаква да бъде готова новата база на филиала в Сандански – един от най-натоварените в Благоевградска област. Остават обаче нерешени проблемите с тежките условия на труд и ниските възнаграждения, заради които все по-малко млади медици избират да работят там.

"112 кажете. Да, кажете адреса" - така започва поредното дежурство във филиала за спешна медицинска помощ в Сандански.

Валентина Джавалекова, старша медицинска сестра във ФСМП – Сандански: "Идват всякакви случаи. Като почнем инсулти, инфаркти, височинни падания, ПТП-та, включително и родилки".

Станислава Илиева, медицинска сестра във ФСМП – Сандански: "Работят два екипа, които са дори в намалени състави, понякога не смогват. Просто ние нямаме право на пропуск, защото при една малка грешка, тя може да е фатална".

Валентина Джавалекова, старша медицинска сестра във ФСМП – Сандански: "Доста по-малко са хората, които желаят да работят в спешен център и е обяснимо. В едно отделение поне знаеш, че в кардиология ще дойде кардиологичен случай, в неврология неврологичен, докато при нас идват всякакви".

Екипите отговарят за 54 населени места. Част от тях труднодостъпни и отдалечени.

Георги Бакалов, шофьор-парамедик във ФСМП – Сандански: "Караме до където можем, докъдето има път, а от там насетне взимаме чантата и продължаваме пеш". Валентина Джавалекова, старша медицинска сестра във ФСМП – Сандански: "Когато от болницата изискат за спешна кръв... ние оставаме с една линейка, което е крайно недостатъчно".

Георги Бакалов, шофьор-парамедик във ФСМП – Сандански: "Най-тежките моменти са, когато видиш, че е дете, че действително е критично състоянието на детето, рискуваш с карането, отзад колегите ти чукат постоянно по прозореца и ти казват "давай, изпускаме го".

За тази денонощна надпревара между живота и смъртта Георги получава около 800 евро на месец. А освен спешните случаи медиците често поемат и пациенти, които търсят неотложна помощ. Защото дежурен кабинет в града няма.

Станислава Илиева, медицинска сестра във ФСМП – Сандански: "Ние съответно преглеждаме и заемаме работа, която един пациент може да отиде и при личния лекар. Имали сме по 50 човека, които са минали оттук".

Но въпреки напрежението, умората и тежките дежурства те не се отказват.

Валентина Джавалекова, старша медицинска сестра във ФСМП – Сандански: "Удоволствие е да видиш едно бебе, което се е родило в ръцете".

Георги Бакалов, шофьор-парамедик 4-та степен: "Ти си помогнал на човека и си спасил човешки живот, няма по-голяма награда от това нещо".

И докато всеки ден спасяват човешки животи, все по-често се оказват в битка за собственото си оцеляване.