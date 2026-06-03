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Самотни възрастни хора в Бургас ще получават подкрепа директно на прага на домовете си от полиция и социални работници

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 02:25 мин.
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Самотни възрастни хора в Бургас ще получават подкрепа директно на прага на домовете си чрез съвместни посещения на полицаи и социални работници. Инициативата цели както грижа, така и превенция срещу измами и злоупотреби.

Екипи от МВР и „Домашен социален патронаж“ ще посещават най-уязвимите жители, като разговорите ще са насочени към сигурността и информираността на възрастните хора.

Димитър Дачев от ОДМВР – Бургас: „При тези посещения разясняваме възможностите за контакт и подаване на сигнали във връзка с тяхната сигурност и безопасност, както и изграждане на усещане за подкрепа, че не са изолирани и има хора, към които могат да се обърнат при нужда.“

Той допълни, че основен акцент е предотвратяването на измами:

„Обръщаме внимание на възрастните хора да не предоставят лични данни – снимки на документи или други лични документи, независимо с каква цел, тъй като това крие риск от злоупотреби.“

Валентина Станкова, управител “Домашен социален патронаж”, Бургас: „Срещите са изключително интересни. Възрастните хора много се радват на срещите с полицейски инспектор и често споделят лични проблеми, които са извън нашите компетенции.“

Тя допълни, че институциите носят усещане за сигурност:

„Те чувстват удовлетворение от това, че някой е загрижен за тях, че са потърсени и че някой се интересува от тяхното мнение. Най-вече чувстват спокойствие.“

Станкова посочи и случаи, при които е била нужна допълнителна помощ:

„В един от случаите открихме жена с тежка деменция. Въпреки че има далечен роднина, който се грижи за нея, ние се опитваме да съдействаме, за да ѝ бъде облекчен животът.“

Посещенията ще се организират по предварителен списък, без фиксиран график, уточни тя, като целта е да бъдат обхванати всички самотно живеещи възрастни хора в общината.

Вижте прякото включване на Елеана Цанова.

# възрастни хора #помощ #социални работници #полиция

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