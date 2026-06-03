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Пътят от дом за деца до сцената на изкуството: Историята на Васко Георгиев

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История, доказваща, че въпреки трудностите и изпитанията на живота, силата на духа побеждава. Родителите му го оставят в дом за деца. Така започва историята на 35-годишния Васко Георгиев. Сам, без любов и домашен уют. Израства в Пловдив, в дом за деца, останали без родители.

Васко Георгиев, художник: "Като по-малък бях малко по-уплашен, по-свит, но животът ме научи да бъда самостоятелен, да разчитам на себе си."

Васко не крие трудностите. Когато става на 18 години, трябва да напусне дома и да започне сам да се грижи за себе си.

Васко Георгиев, художник: "Това беше голям шок за мен. На първо място да намеря подслон, където да живея и на второ място работа."

През цялото това време смисъл му дава изкуството. Предстои той отново да покаже таланта си с третата поред изложба. Първата му самостоятелна изложба е „Аз продължавам“, 2008 година. Втората изложба е „Атракт, привличане“. И третата самостоятелна изложба е „История“.

Васко Георгиев, художник: "Всички картини, които съм подготвил за изложбата на 4 юни, са човешки образи в различни ситуации, както аз съм бил в различни ситуации."

Васко Георгиев, художник: „Моят живот в момента е много динамичен. Така че това съм аз. Това, което се крие в мен.“

Васко е категоричен, че растящите като него деца са като всички останали. Той твърди, че няма нужда да се вглежда в миналото и да търси тези, които са го изоставили.

Васко Георгиев, художник: "Аз много съм благодарен, че съм израснал в дом и не се срамувам от това нещо. А в картините си ще продължи да търси себе си."


#вдъхновяваща история #Васко Георгиев #деца без родители #художник #изложба

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