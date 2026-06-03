Конституционните промени остават ключови за европейския път на Северна Македония

Приемането на договорените през 2022 г. промени в конституцията остава единственият начин за формално започване на преговорите за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция в Скопие снощи.

Конституционните промени са и единственият начин да се отключат цялостните придобивки от членството в блока за гражданите на Северна Македония, добави той. Премиерът на страната Християн Мицкоски посочи, че правителството остава твърдо ангажирано с европейския път. „Вярвам, че достойнството, идентичността и принципите не трябва да бъдат пречка за европейската перспектива, те са неразделна част от нея“, добави той, без конкретно да споменава промените, според които българите трябва да бъдат вписани в преамбюла на основния закон наравно с други народи.

Скопие беше част от обиколката на Коща в държавите от Западните Балкани. Днес той ще бъде в Прищина, утре ще посети Белград, а в петък ще бъде съпредседател на срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Тиват, Черна гора, на тема „Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани“.