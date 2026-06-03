Силни ветрове повредиха инсталацията на Пон Ньоф в Париж

Откриването на инсталацията „Пещерата на Пон Ньоф“ в Париж се отлага, след като силни ветрове повредиха платното, покриващо конструкцията.

Силните пориви на вятъра и проливният дъжд, излели се над Париж вчера, разкъсаха на места платното, чиито принт наподобява варовикови скали. Инсталацията, която е почит към опаковането на моста от Кристо и Жан-Клод през 1985 година, трябваше да отвори врати за посетители в събота. Представители на автора JR съобщиха, че новата дата ще бъде определена, след като техници прегледат щетите.