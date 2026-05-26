Парижани вече разглеждат екстериора на проекта „Пещерата на Пон Ньоф“ (СНИМКИ)

Парижани и гости на града имаха възможност в последните дни да видят екстериора на „Пещерата на Пон Ньоф“ – проекта на артиста JR, с който той отдава почит към Кристо и Жан-Клод, съобщава екипът на твореца.

След изграждането на екстериора на „Пещерата на Пон Ньоф“, JR и екипът на проекта работят по подготовката на интериора, който по думите им ще предложи уникално сетивно преживяване от 6 до 28 юни.

Достъпът до инсталацията ще бъде безплатен и ще бъде отворен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Миналата седмица JR, известен като „френския Банкси“, публикува и видеоматериали от подготовката на проекта. Най-старият мост в Париж – Пон Ньоф – започна да „изчезва“, след като творецът инсталира голяма „пещера“ върху съоръжението. Проектът е вдъхновен от емблематичната творба „Опакованият Пон Ньоф“, реализирана от Кристо и Жан-Клод през 1985 г.

Монументалната скална илюзия сякаш поглъща историческия мост, по който парижани преминават над река Сена вече повече от четири века.

Определян като едно от най-амбициозните произведения на публичното изкуство в Париж от десетилетия насам, проектът се финансира чрез продажби на творби на JR и с подкрепата на корпоративни партньори, казва от екипа на артиста.

