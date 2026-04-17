В Париж започва инсталирането на проект в почит на Кристо и Жан-Клод

Работата по инсталирането на проекта "Пещерата на Пон Ньоф" (La Caverne du Pont Neuf) на френския артист JR в почит на творчеството на Кристо и Жан-Клод започва на 4 май, съобщиха от екипа на френския художник.

Префектурата на полицията във френската столица подготвя динамичен план за сигурност в района на моста Пон Ньоф до 13 юли заради проекта. През периода от началото на месец май до 13 юли поетапно ще бъдат въвеждани ограничения в движението и различни мерки за сигурност.

На 11 май, когато започва същинската инсталация на арт проекта, мостът Пон Ньоф ще бъде затворен за движение напълно – за пешеходци, велосипеди и моторни превозни средства. Ограничението ще е в сила до откриването на инсталацията на 6 юни.

Френският фотограф и уличен артист JR, наричан от мнозина "френския Банкси" и популярен във Франция с мащабните си проекти, планира да превърне оживения мост Пон Ньоф в пещера, през която може да се минава – временно, монументално публично произведение на изкуството, което ще покрие каменните арки с илюзия за скали и ще покани посетителите да пресекат река Сена през тунел, допълнен със звук и цифрово разширена реалност.

Проектът му ще бъде представен от 6 до 28 юни и ще се простира на 120 метра дължина и над 17 метра височина.

Инсталацията е поклон пред артистичното дуо Кристо и Жан-Клод, които през 1985 г. обгърнаха моста Пон Ньоф с бледозлатиста тъкан. Проектът им "Опакованият Пон Ньоф" отне години на преговори с властите и помогна да се установи жанрът на монументалното публично изкуство в съвременните градове по целия свят. През декември 2025 г. проектът на JR оглави списъка на сайта "Таймаут" на местата, които трябва да се посетят през 2026 г.

