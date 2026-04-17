Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни...
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
"Мяра": Три политически формации остават близо...
В Париж започва инсталирането на проект в почит на Кристо и Жан-Клод

Мостът Пон Ньоф ще бъде затворен за движение напълно

Работата по инсталирането на проекта "Пещерата на Пон Ньоф" (La Caverne du Pont Neuf) на френския артист JR в почит на творчеството на Кристо и Жан-Клод започва на 4 май, съобщиха от екипа на френския художник.

Префектурата на полицията във френската столица подготвя динамичен план за сигурност в района на моста Пон Ньоф до 13 юли заради проекта. През периода от началото на месец май до 13 юли поетапно ще бъдат въвеждани ограничения в движението и различни мерки за сигурност.

На 11 май, когато започва същинската инсталация на арт проекта, мостът Пон Ньоф ще бъде затворен за движение напълно – за пешеходци, велосипеди и моторни превозни средства. Ограничението ще е в сила до откриването на инсталацията на 6 юни.

Френският фотограф и уличен артист JR, наричан от мнозина "френския Банкси" и популярен във Франция с мащабните си проекти, планира да превърне оживения мост Пон Ньоф в пещера, през която може да се минава – временно, монументално публично произведение на изкуството, което ще покрие каменните арки с илюзия за скали и ще покани посетителите да пресекат река Сена през тунел, допълнен със звук и цифрово разширена реалност.

Проектът му ще бъде представен от 6 до 28 юни и ще се простира на 120 метра дължина и над 17 метра височина.

Инсталацията е поклон пред артистичното дуо Кристо и Жан-Клод, които през 1985 г. обгърнаха моста Пон Ньоф с бледозлатиста тъкан. Проектът им "Опакованият Пон Ньоф" отне години на преговори с властите и помогна да се установи жанрът на монументалното публично изкуство в съвременните градове по целия свят. През декември 2025 г. проектът на JR оглави списъка на сайта "Таймаут" на местата, които трябва да се посетят през 2026 г.

Снимки: БГНЕС, архив

#френския Банкси #моста Пон Ньоф #Христо Явашев - Кристо #Париж

БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Още от: Любопитно

Литургия пред 120 000 души в камерунския град Дуала отслужи папа Лъв XIV
Литургия пред 120 000 души в камерунския град Дуала отслужи папа Лъв XIV
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни? Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
5057
Чете се за: 04:05 мин.
Горилата Фату навърши 69 години Горилата Фату навърши 69 години
Чете се за: 00:42 мин.
Мадона издава нов албум на 3 юли Мадона издава нов албум на 3 юли
Чете се за: 01:15 мин.
Французин спечели картина на Пикасо за 1 милион евро от томбола Французин спечели картина на Пикасо за 1 милион евро от томбола
Чете се за: 00:45 мин.
Женската горила Фату стана на 69 години (СНИМКИ) Женската горила Фату стана на 69 години (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.

Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ) Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия парламент, има шанс за още една партия "Галъп": Пет са сигурните формации в новия парламент, има шанс за още една партия
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
10-дневно примирие: Ще седнат ли на една маса Израел и Ливан?
Чете се за: 03:20 мин.
По света
