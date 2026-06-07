Плаж Корал се превърна в галерия под открито небе (СНИМКИ)

Плажът за природосъобразен туризъм „Корал“ се превърна в необичайно пространство за изкуство. Студенти и докторанти от Нов български университет създадоха десетки арт инсталации директно върху пясъка, вдъхновени от морето, природата и необходимостта от тяхното опазване.

Дървесина, рибарски мрежи, въжета, пластмасови отпадъци и естествени материали оживяват в творби с различни форми и послания. Сред тях има фигури на птици и фламинго, инсталации от морски отпадъци, фотографии и художествени платна, изложени под открито небе.

Целта на изложбата е чрез творчеството да привлече внимание към красотата на дивия плаж и необходимостта от неговото съхраняване.

Проф. д-р Борис Сергинов - декан на Магистърския факултет, съвременен български учен и артист: „Откриването на изложбата на плажа се превърна от събитие в преживяване – изпълнено с красота, смисъл, човечност и споделена енергия. Щастлив съм, че имам честта да работя с толкова прекрасни и талантливи хора – хора, които умеят да творят със сърце, но и да се веселят с душа. Благодарен съм за енергията, отдадеността и светлината, която всеки от вас носи.“

С тези думи той се обърна към студентите, докторантите, колегите и всички, подкрепили изложбата.

Снимки: БНТ





