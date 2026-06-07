Обявиха частично бедствено положение заради пороен дъжд в село Войводино (СНИМКИ)

Частично бедствено положение е обявено заради силния дъжд, който се изля днес между 15.00 и 17.00 часа във варненското село Войводино.

Огромното количество дъжд предизвика преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводнените домове и на местните жители.

На място е и екип на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Няма пострадали и бедстващи хора.

Снимки: БНТ