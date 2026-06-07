150 години Априлска епопея: В Априлци отбелязаха годишнината с тържествена заря
150 години от Априлското въстание отбелязаха с тържествена заря - проверка в гр. Априлци. На площад „Априлско въстание" гвардейските роти и учениският отряд посрещнаха президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова.
Днешният град Априлци през героичната 1876 г. е Ново село и именно там избухва Новоселското въстание, което е връхна точка на съпротивата в Северна България. Районът става последен и кървав бастион на бунта, след като въстанието в Панагюрище вече е потушено. А населението на Ново село и съседните села обявява „Свободна република", в която отхвърлят османската власт.
Илияна Йотова, президент на Република България: „Девет дни свобода. Девет дни чиста и своя Република. Няма такова опиянение. Ще го нарече по-късно Патриарха на българската литература Иван Вазов: Пиянството на един народ. Защото следовници на Васил Левски, куражлии - балканци знаеха, че така ще превърнат въстанието във всенародно въстание, във всенародна битка, във всенародна борба с поробителя.“