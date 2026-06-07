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Иран заплаши с удари по американски и израелски обекти след атаката срещу Бейрут

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Снимка: БТА
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Иран заплаши с удари американските и израелски обекти в Близкия изток в отговор на израелски обстрели срещу южното предградие на Бейрут - традиционна крепост на Хизбула.

Израелското нападение е първо по рода си срещу ливанската столица след примирието, договорено миналата седмица с американско посредничество. Поразени са две жилищни сгради, съобщава се за поне двама убити и 17 ранени.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ударите са нанесени в отговор на обстрел на Хизбула срещу израелска територия. Председателят на иранския парламент Мохамад Галибаф заяви, че днешните израелски действия с американско одобрение, както и продължаващата военноморска блокада на Иран, превръщат американските и израелски активи в района в легитимна цел.

#атка Бейрут #заплаха с удари #в Близкия изток #Иран

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