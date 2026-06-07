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Руска атака близо до Чернобилската АЕЦ

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Володимир Зеленски ще разговаря с лидерите на Великобритания, Франция и Германия.

руска атака близо чернобилската аец
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Русия атакува съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво в района на Чернобилската Атомно електрическа централа. Няма изменения на радиационния фон. Това се случва часове преди президентът Зеленски да разговаря с лидерите на Великобритания, Германия и Франция в Лондон. Той определи атаката като "подла". Москва към момента не е коментирала.

Украинският оператор „Енергоатом" разпространи снимка на поразеното съоръжение. В момента на атаката в сградата не е имало отработено ядрено гориво. Избухнал е пожар, който е бил потушен много бързо. Съоръжението се намира на 15 км от Чернобилската АЕЦ.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Русия нарочно атакува точно това съоръжение от ядрената инфраструктура. Към момента данните не надвишават нормалните радиационни нива. Но със сигурност наглостта на Русия се увеличава и отдавна прекрачва всякакви граници.“

С инцидента е запозната и Международна агенция за ядрена енергия. От там също увериха, че няма промяна в радиационния фон.

Международна агенция за ядрена енергия: „Генералният директор Рафаел Гроси заяви, че инцидентът е дълбоко обезпокоителен, тъй като се е случил в съоръжение, в което се съхраняват големи количества ядрен материал, който се намира само на метри от атакуваната сграда.“

Атаката се случва часове преди президентът Володимир Зеленски да седне на една маса с едни от най-верните съюзници на Киев. Подкрепата за Украйна и потенциалното участие на Европа в преговорите за мир вероятно ще бъдат основните теми, които Зеленски ще обсъди с френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър. През последните дни Украйна атакува родния Санкт Петербург на руския президент и така до голяма степен измести фокуса от Международния икономически форум в града. Пордължават и ударите по руска енергийна инфраструктура. А Путин отхвърли поредното предложение на Зеленски за среща лице в лице.

#лидери на #Чернобилски АЕЦ # Володимир Зеленски #руска атака #разговор #Германия #Великобритания #Франция

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