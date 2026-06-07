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Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 12

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Гледайте по БНТ 3 поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026".

Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 12
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Българската национална телевизия ще ви покаже 12 епизода от поредицата „Пътят към FIFA Световно първенство по футбол 2026“, посветени на всички отбори, които ще участват на най-голямата футболна сцена.

В дванадесетия епизод на поредицата поглеждаме към четири от големите фаворити за световната титла – Аржентина, Португалия, Франция и Испания. Това са нации, оставили незаличима следа в историята на футбола, създали поколения легенди и вдъхновили милиони фенове по света.

Световният шампион Аржентина ще опита да защити трона си, воден от мечтата да остане на върха на световния футбол. Португалия пристига в Съединените щати с амбицията най-после да покори най-големия връх и да донесе първа световна титла на своя народ.

Франция преследва трети пореден финал на Мондиал и нова страница в своята богата история, а Испания влиза в турнира като един от най-убедителните и атрактивни състави в световния футбол след впечатляващите си изяви през последните години.

Гледайте всяка събота и неделя по БНТ 3 "Пътят към FIFA Световно първенство по футбол 2026“.

Гледайте епизода във видеото!

#Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026 #Мондиал 2026

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