Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 12

Гледайте по БНТ 3 поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026".
Българската национална телевизия ще ви покаже 12 епизода от поредицата „Пътят към FIFA Световно първенство по футбол 2026“, посветени на всички отбори, които ще участват на най-голямата футболна сцена.
В дванадесетия епизод на поредицата поглеждаме към четири от големите фаворити за световната титла – Аржентина, Португалия, Франция и Испания. Това са нации, оставили незаличима следа в историята на футбола, създали поколения легенди и вдъхновили милиони фенове по света.
Световният шампион Аржентина ще опита да защити трона си, воден от мечтата да остане на върха на световния футбол. Португалия пристига в Съединените щати с амбицията най-после да покори най-големия връх и да донесе първа световна титла на своя народ.
Франция преследва трети пореден финал на Мондиал и нова страница в своята богата история, а Испания влиза в турнира като един от най-убедителните и атрактивни състави в световния футбол след впечатляващите си изяви през последните години.
Гледайте всяка събота и неделя по БНТ 3 "Пътят към FIFA Световно първенство по футбол 2026“.
Гледайте епизода във видеото!