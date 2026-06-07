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Мъж и жена са в болница след тежка верижна катастрофа край Лясковец (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Главният път София – Варна, в района на разклона за град Лясковец, е затворен за движение. Инцидентът е станал днес по обед, когато три автомобила са се ударили верижно. Трима души са транспортирани за преглед в Спешното отделение на великотърновската болница.

Двама от пострадалите – мъж и жена, пътували в един от автомобилите, са с фрактури и ще останат за лечение в болнично заведение. Третият пострадал е с по-леки наранявания и е освободен за домашно лечение.

Снимки: БНТ

Огледите на място продължават, а причините за инцидента се изясняват. Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през село Козаревец.

По случая е образувано досъдебно производство.

#тежка верижна катастрофа #мъж и жена #в болница #Лясковец

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