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Павел Колев: Този Мондиал е доста експериментален

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Чете се за: 06:52 мин.
Спорт
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Малко вероятно е най-добрият отбор от гледна точка на представянето да спечели, коментира едно от лицата, което ще бъде сред специалните гости по време на световното първенство.

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Павел Колев нарече предстоящото световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико експериментално. Един от нашите специални гости по време на Мондиала, който ще бъде предаван само в ефира на БНТ, разкри своите очаквания и кои отбори могат да бъдат считани за фаворити.

Колев бе гост в предаването „Арена спорт“, където коментира и останалите фактори, които няма как да заобиколят случващото се преди старта на шампионата.

„Очаквам доста организационни проблеми, те вече са факт. Това световно първенство е доста експериментално от гледна точка на формат. Зрителите са запознати достатъчно добре. Ще има много повече мачове, очаквам една доста пъстра първоначална основна фаза с групи. Предполагам, че когато дойде ред на елиминациите, постепенно ще се по избистрят фаворитите и ще стане доста по-вълнуващо за зрителите. Вероятно всеки от тях си има фаворит, всеки чака с нетърпение да види отборите в какво състояние ще влязат в първенството. Основните проблеми ще бъдат свързани с атмосферните условия и чисто организационно как ще се справят с политическото напрежение от факта, че все пак имаме война на една държава-домакин срещу една държава, която е участник. Разбира се, също и редица други истории, които занимават всички нас. Една от тях ще могат ли феновете да внесат бутилка с вода. ФИФА смени своята позиция близо пет пъти по този въпрос, имайки предвид факта, че температурите ще бъдат доста високи“, започна той.

Емоционално съм много свързан с Аржентина и бих искал този отбор да спечели отново. Рано е да се каже на този етап дали това е възможно. Първият съзнателен мач, който помня, е от Мондиал 1982 между Аржентина и Белгия, както и представянето на Диего Марадона. Имам мечтани полуфинали. В единия поток очаквам полуфинал между Франция и Испания. Не е изключено и другият полуфинал да е европейски. Там единият ми фаворит е Португалия, но мечтата ми в този поток е да видя мач Бразилия-Аржентина“, каза още бившият ръководител.

Той говори повече за това кои отбори имат шансове да спечелят на базата на физическата подготвеност и химията между играчите.

„Едно е сигурно – най-добрият отбор като представяне е малко вероятно да спечели турнира. По-вероятно е това да направи отбор, който е по-добре подготвен физически и си е разпределил силите по-добре. Разбира се, треньорът трябва да владее съблекалнята и да създаде някаква химия между играчите. Искам да кажа за Аржентина, че тези, които следят този тим, трябва да гледат как той ще стартира. Ако тръгне силно, значи няма да стигне далече. Аржентина обикновено печели първенство, когато загуби първия мач или се представя много противоречиво в групите. Нещо подобно очаквам и от Бразилия, защото това е отбор с потенциал да стигне до полуфиналите с лекота.

Надяваме се да гледаме едно първенство, което да бъде вълнуващо за всички зрители. Пожелавам на всички хора, които ще гледат БНТ, да се забавляват и да изпитват удоволствие от този шампионат. За съжаление, България я няма. Може би, когато увеличат финалистите от 48 на 64, както се говори, тогава имаме някакъв теоретичен шанс.

Бившият изпълнителен шеф на Левски даде мнението си и за „Мача на надеждата“, организиран от Стилиян Петров.

Аз съм възхитен от това, което неговата фондация и неговият екип успяха да организират. Искрени поздравления към всички, замесени в този мач, защото стадион „Лазур“ се руши вече повече от две десетилетия, а не съм го виждал толкова пълен от два мача през 2015 година. Финалът на европейското за юноши между Франция и Германия, както и няколко дни по-късно финалът за Купата на България между Левски и Черно море. Вчера прекрасна атмосфера, 13 000 души. Предполагам, че са събрани доста средства за една кауза, която ще помогне на хора в беда. Това за мен е акцентът в българския футбол в последната една седмица.

Относно двата мача на националния отбор, експериментален състав. Няма какво толкова да коментираме. Пак сме без победа, едва ли някой е изненадан от ситуацията. Много по-важно е как ще се представи този тим в Лигата на нациите през есента. За мен предпоставки за качествено израстване в този отбор, дори и в най-силния му състав, просто няма, защото ние от години не произвеждаме млади футболисти, които да имат потенциала да изградят една сплав и отбор на средно европейско ниво. За съжаление, няма такива перспективи в близките няколко години. Аз съм скептично настроен на тези мерки със задължителното присъствие на български футболисти в първенството. За мен това е грешка, която няма да доведе до нищо. Акцентът трябва да е съвсем другаде – треньорското образование, изграждането на футболисти и стратегията на клубовете, които да налагат тези млади играчи, когато имат качества, а не чрез изкуствени и административни мерки“, завърши Колев.

Повече от гостуването на Павел Колев в предаването "Арена спорт" гледайте във видеото!

#Мондиал 2026 #"Арена спорт" #павел колев

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