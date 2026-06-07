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Три дни тържества: Сицилианската сватба на Дуа Липа

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Сицилия живее в сватбения ритъм на попзвездата Дуа Липа и актьора Калъм Търнър.

Седмица след като сключиха граждански брак в Лондон, те вдигнаха пищна сватба край Палермо. Церемонията се състоя в имението "Вила Валгуарнера", известното като "сицилианския Версай".

На партито са присъствали над 200 гости, сред които и Елтън Джон. Пищната сватба продължава 3 дни. Тя обаче предизвика гневни реакции сред местните гости. Центърът на Палермо е напълно блокиран. В града дори има плакати: "Палермо не е за богатите“ и „Нашият площад не е вашият хол“.

#попзвездата Дуа Липа и актьора Калъм Търнър #пищна сватба

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