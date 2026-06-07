Елин Топузаков и Стефан Георгиев открехват завесата 4 дни преди старта на Мондиал 2026

Четири дни ни делят от старта на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. За първи път в историята ще участват 48 отбора. БНТ ще излъчи всички 104 двубоя от Мондиала.

Спортният журналист Стефан Георгиев и един от гост коментаторите в студиото посветено на най-голямото футболно събитие Елин Топузаков открехнаха завесата как обществената телевизия ще отрази събитието и разкриха своите очаквания в предаването "Денят започва с Георги Любенов".

"Със сигурност за мен ще има изненади. И в положителна страна, и в отрицателна. Защото фаворити са ясни и това са топ европейските отбори, но там очаквам да има някой, който ще се издъни най-вероятно. От 48 отбора все някои от по-малките отбори и нации ще направи някакъв пробив в положителна насока. Така че ще бъде интересно, едно интензивно и натоварено световно първенство, особено европейските отбори предполагам, че ще страдат най-вече заради атмосферните и климатичните условия в трите държави домакини и това, че са играли много дълъг сезон с много мачове и едва ли ще могат да имат достатъчно така интензитет и динамика в играта", заяви Елин Топузаков.

Той сподели и кои страни според него ще имат запомнящо представяне и кои биха могли да бъдат фаворити за титлата.

"При всички положения, Испания, Франция, не изключвам Португалия, Аржентина, Бразилия с Карло Анчелоти са топ водещите страни на всяко едно световно първенство, така че те са фаворити", добави бившият футболист.

Студийната програма „Трето полувреме“ – запазена марка на БНТ, с водещи Илиян Енев и Радостин Любомиров, ще съпътства двубоите в удобните за зрителите на обществената телевизия часове.

Всяка сутрин от 12 юни до края на шампионата, по БНТ 1 е предаването „Начален удар“, където три от лицата на дирекция „Спорт“ ще се редуват като водещи – Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов, Моника Симеонова. В делничните дни предаването започва в 9:10 ч., а през уикендите е от 10:30 ч.

"Запазената ни марка се казва "Трето половреме", тя и сега ще присъства в ефира на Българската национална телевизия. Студията ни ще опаковат мачовете, които са в по-удобно за европейската аудитория време. Водещите Илиян Енев и Радостин Любомиров заедно в компанията на някои от най-известните ни футболисти ще бъдат постоянно на разположение на зрителите, така че всеки да може да чуе и види всичко, което го интересува. Имаме и предаване, което се казва "Начален удар" с водещи Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов и Моника Сименова. Профилът на това предаване е малко по-лежерен, малко по-страни от футбол", разкри Стефан Георгиев.

"В кръга на шегата всички разбират от футбол. Въпросът е, че може би моята апел ще е към зрителите през този месец да бъдат малко по-снизходителни и да опитат да разберат, че наистина се полагат много усилия в тази насока, за да може всичко да мине по ноти и всичко да мине по начин, по който аудиторията го харесва. А иначе, че един футболен коментатор не се харесва особено, причините са много. За коментаторите главният проблем е, че зрителите негодуват, когато не чуят това, което искат да чуят от екрана. И проблемите се коренят в това, че един иска да слуша повече статистика, втори иска да слуша повече анализ, трети пък иска по-малко да говори коментатора, четвърти има различно мнение по отношение на това, имало ли е дузпа или засада, и това дразни хората, така че няма съвършен вариант на коментиране на футболна среща" сподели спортният журналист.

Елин Топузаков разкри, че залага на Португалия да спечели титлата, а Стефан Георгиев смята, че най-много шансове за трофея има Испания.

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