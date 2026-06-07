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Силна експлозия стресна жителите на столичния квартал "Младост - 1", има ранен човек

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Силна експлозия стресна жителите на "Младост - 1" в София тази сутрин. Инцидентът е станал в апартамент в блок 41 в квартала, където по първоначална информация се е взривила газова бутилка.

Инцидентът е предизвикал силен тътен в района, а от жилището е започнал да излиза гъст дим.

На място веднага са изпратени четири екипа на пожарната, за да овладеят ситуацията.

"Получихме съобщение, че в жилищния блок се е получил взрив. Изпратихме три екипа и линейка към адреса, отделно и Бърза помощ изпратиха две линейки. Оказа се, че мъж е използвал сервизно помещение между етажите за малка работилничка, и явно вътре е извършвал някакви неустановени дейности. Получил се е взрив и обгазяване, което тепърва ще се установява. Има избита дограма и две входни врати на най-близките апартаменти. Човекът е пострадал, има обгаряния. Други пострадали няма. Синът на пострадалия има лека порезна рана на единия пръст. Пожарникарите евакуираха входа, обезопасиха мястото. Тепърва ще идват експерти, които да разследват какво е станало", каза ст. инсп. Емил Симеонов, оперативен дежурен.

#квартал "Младост" #София #газова бутилка #инцидент

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