Силна експлозия стресна жителите на столичния квартал "Младост - 1", има ранен човек

Силна експлозия стресна жителите на "Младост - 1" в София тази сутрин. Инцидентът е станал в апартамент в блок 41 в квартала, където по първоначална информация се е взривила газова бутилка.

Инцидентът е предизвикал силен тътен в района, а от жилището е започнал да излиза гъст дим.

На място веднага са изпратени четири екипа на пожарната, за да овладеят ситуацията.