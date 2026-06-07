Геополитика на световното първенство - част от иранската делегация без визи

Революционната гвардия на Иран заплаши да затвори напълно Ормузкия проток, ако Съединените щати атакуват ирански обекти.



Предупреждението беше направено след американски удари по ирански радарни системи. В отговор Иран атакува бази на Съединените щати в Близкия изток. Напрежението между Техеран и Вашингтон ескалира и в спорта.

Иранската федерация по футбол обвини Съединените щати в дискриминация, след като бяха отказани визи на членове на делегацията за Световното първенство. От Държавния департамент обясниха, че са издали визи само на футболистите и на част от придружаващия екип.

В съобщението се посочва още, че "няма да бъде позволено на Иран да вкара терористи в Съединените щати".





