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Геополитика на световното първенство - част от иранската делегация без визи

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Революционната гвардия на Иран заплаши да затвори напълно Ормузкия проток, ако Съединените щати атакуват ирански обекти.

Предупреждението беше направено след американски удари по ирански радарни системи. В отговор Иран атакува бази на Съединените щати в Близкия изток. Напрежението между Техеран и Вашингтон ескалира и в спорта.

Иранската федерация по футбол обвини Съединените щати в дискриминация, след като бяха отказани визи на членове на делегацията за Световното първенство. От Държавния департамент обясниха, че са издали визи само на футболистите и на част от придружаващия екип.

В съобщението се посочва още, че "няма да бъде позволено на Иран да вкара терористи в Съединените щати".



#САЩ #Иран #напрежение

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