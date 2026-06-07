След тежката катастрофа с автобус: Трима остават в тежко състояние

Трима от пострадалите при тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в петък вечерта остават в тежко състояние. Общо 8 души се лекуват в няколко столични болници. Жертвите станаха 4, след като вчера починаха двама от тежко ранените.

В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в инцидента, като са се движили с над 150 км/ч. Шофьорите са с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за свидетелство за управление на МПС.

Имат стаж по около година зад волана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя. Ще се проверява и имущественото им състояние, защото са с ниски доходи, но демонстрират охолен начин на живот. Има и данни, че гравитират около групата на "Калашниците" от Ботунец, които се занимават със сводничество.