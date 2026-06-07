БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как...
Чете се за: 05:27 мин.
Премахнаха оградата около спорния строеж в местността...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Аржентина в последната си контрола преди старта на Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Това бе последна проверка и за двата отбора преди старта на Лигата на нациите.

мъжкият национален отбор волейбол победи аржентина последната контрола старта лигата нациите
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мъжкият национален отбор на България по волейбол надигра тима на победи Аржентина с 3:1 (25:18, 19:25, 25:19, 25:21) гейма в контролна среща в Росарио.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини нямаше особени затруднения в мача, като изключение бе единствено вторият гейма, в който аржентинците направиха шест аса и така го взеха с 25:19. В останалите три гейма българският тим имаше превъзходство и закономерно се поздрави с победата, въпреки подкрепата на над 5000 аржентински запалянковци по трибуните в залата. Точката на спора сложи Венислав Антов, който затвори мача с ас.

За България най-резултатен с 20 точки бе Александър Николов. За Аржентина с 15 точки приключи Лусиано Висентин.

Следващият мач за българския тим вече е от Лигата на нациите. България ще играе с Белгия в сряда, 10 юни, от 19:00 часа в Бразилия.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След кървавата гонка в София: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ (ОБЗОР)
2
След кървавата гонка в София: 4 жертви и 8 ранени след тежката...
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
3
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко...
Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на автомобилите, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"?
4
Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на автомобилите,...
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше предотвратена още по-тежка трагедия?
5
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше...
След тежката катастрофа с автобус: Трима остават в тежко състояние
6
След тежката катастрофа с автобус: Трима остават в тежко състояние

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
2
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Български волейбол

Калчев и Механджийски излизат за бронзовите медали на Beach Pro Tour
Калчев и Механджийски излизат за бронзовите медали на Beach Pro Tour
Гледайте НА ЖИВО турнира Beach Pro Tour Futures ТУК Гледайте НА ЖИВО турнира Beach Pro Tour Futures ТУК
Чете се за: 01:05 мин.
Калчев и Механджийски се класираха за полуфиналите на Sveti Vlas Beach Pro Tour Калчев и Механджийски се класираха за полуфиналите на Sveti Vlas Beach Pro Tour
Чете се за: 03:07 мин.
Полуфинал за България на Свети Влас Beach Pro Tour Полуфинал за България на Свети Влас Beach Pro Tour
Чете се за: 03:12 мин.
Боян Йорданов сложи край на впечатляващата си волейболна кариера Боян Йорданов сложи край на впечатляващата си волейболна кариера
Чете се за: 02:22 мин.
България направи сериозен скок в световната ранглиста след успеха над Доминиканската република България направи сериозен скок в световната ранглиста след успеха над Доминиканската република
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“,...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в месността Баба Алино Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в месността Баба Алино
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Корпорация КУБ доброволно е премахнала на оградата в местност „Баба Алино“ Корпорация КУБ доброволно е премахнала на оградата в местност „Баба Алино“
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Силна експлозия стресна жителите на столичния квартал "Младост - 1", има ранен човек Силна експлозия стресна жителите на столичния квартал "Младост - 1", има ранен човек
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Борис Бонев: МВР трябва да проверява шофьори със скъпи коли и да...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Полицията с нова акция в Благоевград, под лупа са заведения,...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Геополитика на световното първенство - част от иранската делегация...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ