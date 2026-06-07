Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Аржентина в последната си контрола преди старта на Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор на България по волейбол надигра тима на победи Аржентина с 3:1 (25:18, 19:25, 25:19, 25:21) гейма в контролна среща в Росарио.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини нямаше особени затруднения в мача, като изключение бе единствено вторият гейма, в който аржентинците направиха шест аса и така го взеха с 25:19. В останалите три гейма българският тим имаше превъзходство и закономерно се поздрави с победата, въпреки подкрепата на над 5000 аржентински запалянковци по трибуните в залата. Точката на спора сложи Венислав Антов, който затвори мача с ас.

За България най-резултатен с 20 точки бе Александър Николов. За Аржентина с 15 точки приключи Лусиано Висентин.

Следващият мач за българския тим вече е от Лигата на нациите. България ще играе с Белгия в сряда, 10 юни, от 19:00 часа в Бразилия.