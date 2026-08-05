Вяра Иванова влиза в шампионския тим на Марица (Пловдив) през новия сезон

Волейболният шампион на България при жените продължава със селекцията за новия сезон. От клуба обявиха преминаването в първия отбор на разпределителката Вяра Иванова.

Родената на 14 май 2009 година в Пловдив състезателка е свързана с "жълто-сините" още от първите си стъпки във волейбола. Тя тренира в школата на клуба от девет години, преминавайки през всички възрастови формации.

Иванова записва редица успехи с екипа на Марица при подрастващите. Тя е шампион на България с отборите до 16 и до 18 години, има сребърен медал с U18 и бронзови отличия с U14, U16 и U20. Към отборните си постижения добавя и няколко индивидуални награди – два пъти е избирана за най-добър разпределител на финалните турнири, а през сезон 2022/2023 получава и приза за най-добър изпълнител на начален удар.

Иванова вече има натрупан опит и в женския волейбол, след като два сезона е част от състава на Марица 2022 (Пловдив) в Национална волейболна лига за жени (НВЛ).

"След дългогодишното си развитие в школата на клуба Вяра Иванова получава възможност да бъде част от женския отбор на Марица. През сезон 2026-2027 тя ще носи екип с номер 10 и ще бъде сред състезателките, които ще защитават жълто-сините цветове в Шампионската лига, Националната волейболна лига Демакс и Купа България. След години труд и постоянство в школата на Марица Вяра получава възможност да се докаже на най-високо ниво. Пожелаваме ѝ много силни мачове, красиви емоции и успехи с "жълто-сините", написаха от клуба.