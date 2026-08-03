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Бленджини води чужденците в бенефиса на Салпаров

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Събитието ще бъде на 5 септември.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Startphoto.bg
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Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини ще поведе отбора на чуждестранните звезди в бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда", който ще се състои на 5 септември от 16:30 в столичната "Арена 8888". Италианецът ще изпита пръв емоцията от пълната зала в София преди началото на европейското първенство, за което той ще изведе България за първи път в кариерата си.

Рамо до рамо с него за шоу-спектакъла ще застане сънародникът му Алберто Джулиани, който бе треньор на Салпаров за кратко в Хебър през есента на 2023 година. Джулиани работи с Владо Николов в Бре Банка Ланути (Кунео), спечелвайки титлата, купата и Суперкупата на Италия. Той е ставал шампион на клубно ниво във всяка от страните, в които е работил пълен сезон. С националния отбор на Словения Джулиани достигна до финал на европейските първенства през 2019 и 2021. Треньорското трио начело на чужденците ще се допълни от бразилеца Алберто Киапарини, който ще бъде наставник на сина на Теодор Салпаров - Георги, в университета Тускулум в Съединените щати.

Още по-впечатляващ ще бъде българският треньорски панел. Родните звезди ще бъдат водени от наставниците, оставили ярка диря в професионалната кариера на Теодор Салпаров. Българската плеяда стартира с човека, дал път на любимия за България номер 13 в ЦСКА - Александър Попов. С него Салпаров вдига първия си трофей при мъжете - Купата на България през 2002 година. Попов е и помощник-треньор на Милорад Киац при дебюта на Салпаров с националния отбор в Световната лига през 2003 година.

Групата на българските треньори продължава с Мартин Стоев, извел страната до бронзовите отличия на Мондиала през 2006 и Световната купа през 2007 и до Олимпиадата в Пекин през 2008. Плеядата родни специалисти се допълва от най-успешния български треньор на клубно ниво - Радостин Стойчев, който изведе страната до Игрите в Лондон през 2012 г. Четвъртата част от пъзела е Найден Найденов, поел националите в навечерието на Олимпиадата в английската столица, с който България достигна до четвъртото място.

#бенефис на Теодор Салпаров #Джанлоренцо Бленджини #Теодор Салпаров

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