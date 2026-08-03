Катерина Попова се присъединява към женския отбор на Марица

ВК Марица (Пловдив) продължава да разчита на талантите, израснали в собствената клубна школа. Част от женския отбор на шампионките през сезон 2026-2027 ще бъде посрещачът Катерина Попова – състезателка, която преминава целия път от детско-юношеските формации до представителния тим на клуба.

Родената на 2 март 2009 година в Пловдив състезателка започва своя път във волейбола преди осем години, когато става част от семейството на Марица. Тя преминава през всички възрастови групи в школата – от прекадетки до жени, като постепенно се утвърждава като перспективен млад талант на поста посрещач.

През годините с жълто-синия екип Катерина Попова се превръща в един от основните състезатели в своите възрастови групи и печели редица отличия. Тя е шампион на България с Марица U16, U18 и U20, има сребърен медал с U18 и бронзови отличия с U16 и U20. През сезон 2025-2026 Попова е отличена и с индивидуалната награда за MVP на финалите при U18.

Катерина вече има и опит в женския волейбол, след като два сезона е част от състава на Марица 2022 (Пловдив) в Национална волейболна лига.

Посрещачът има участия и с националните отбори на България. Като част от тима до 18 години тя печели златен медал на Балканиадата и завършва на шесто място на европейското първенство.