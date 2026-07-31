БФВолейбол пуска в продажба нова серия билети за мачовете на България на Евро 2026

Българска федерация по волейбол обяви, че ще пусне в продажба нова серия билети за Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година, на което България е един от домакините заедно с Италия, Финландия и Румъния.

От 12:00 часа на 1 август феновете ще могат да закупят общо 15 287 нови билета за отделните срещи от шампионата. Сред тях са и 2135 допълнителни места за мачовете на националния отбор на България от груповата фаза, които ще се проведат в София.

От федерацията уточниха, че до момента тези места не са били налични за продажба, а вече ще могат да бъдат закупени чрез официалната платформа на Eventim.

"Нека заедно изпълним трибуните и подкрепим националния отбор на България в битката за отличията пред родна публика!“, призоваха от Българската федерация по волейбол.

Очаква се сериозен интерес към двубоите на "лъвовете“, които ще се проведат пред родна публика в столицата по време на европейското първенство.