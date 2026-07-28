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Локомотив Авиа се подсили с Розалин Пенчев

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Спорт
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31-годишният посрещач ще играе за пловдивския отбор.

розалин пенчев предложението нефтохимик дойде правилния момент
Снимка: НВЛ
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Волейболният Локомотив Авиа привлече в състава си бившия национал Розалин Пенчев, съобщиха от клуба.

"Понякога най-важните решения са тези да започнеш отново. След известно отсъствие, Розалин Пенчев се завръща във волейбола с екипа на Локомотив Авиа", написаха от клуба в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

31-годишният посрещач, който е родом от Пловдив, има солиден опит в чужбина, като е играл в първенствата на Франция, Италия, Русия, Полша, Турция и др., а в България е бил част още от отборите на Пирин Разлог, Хебър Пазарджик и Нефтохимик Бургас.

До момента от Локомотив обявиха още привличането на разпределителя Добромир Димитров, а в отбора остават Трифон Лапков, Ивайло Дамянов, Мартин Иванов, Александър Николов и Жулиен Георгиев.

#ВК Локомотив Авиа #Розалин Пенчев

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