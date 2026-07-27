Италия заслужи бронзовите отличия във волейболната Лига на нациите при жените

Женският национален отбор на Италия по волейбол спечели бронзовите отличия в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Воденият от Хулио Веласко тим се наложи над домакина на финалите Китай с 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13) в малкия финал на надпреварата в Макао.

"Скуадра адзура" има три титли - от 2022, 2024, 2025 г. От предшественика на Лигата - Гран При, италианките имат три сребърни и четири бронзови медала.

Азиатките са за четвърти път в четворката - след 2018, 2019 (когато завършват с бронзови медали) и 2023 г. (когато печелят сребро), но сега за първи път остават без медал.

Най-резултатна бе Екатерина Антропова с 26 точки (4 аса, 1 блокада), с 13 точки завърши Сара Фаар (1 ас, 1 блокада). За Китай Юшан Жуанг приключи с 14 точки (3 аса), Гонг Шангю и Юанюан Уанг записаха по 10 точки (2 блокади) (1 ас, 3 блокади).