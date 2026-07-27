Турция спечели волейболната Лига на нациите при жените

Европейските шампионки по волейбол от Турция спечелиха Лигата на нациите. Воденият от Даниеле Сантарели тим се наложи над Бразилия с 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21) в големия финал на надпреварата в Макао (Китай).

Така южните ни съседки спечелиха втори трофей в историята си - след този от 2023 г. Финалът бе трети за представителките на "полумесеците" - през 2018 г. също се бориха за златото, но отстъпиха на САЩ.

Бразилските волейболистки пък загубиха пети финал - това се случва и през 2019, 2021, 2022 и 2025 г. През 2018 и 2024 г. завършват четвърти.

Двубоят бе изключително интересен и оспорван, подобаващо на финал. Шансове имаха и двата тима, но някои ключови ситуации наклониха везните в полза на Турция.

В първата част бразилските волейболистки диктуваха положението през по-голямата част от времето и без проблем поведоха в мача.

Вторият гейм бе на амплитуди, но във важните моменти волейболистките от южната съседка наложиха волята си.

Третият гейм се разви идентично, като бе още по-оспорван в ключовите ситуации, но момичетата на Даниеле Сантарели надделяха и обърнаха резултата в мача.

В решителната четвърта част турските националки бяха категорични и диктуваха положението. След средата (13:7) обаче съперникът влезе в серия и постепенно намали изоставането, а след това и изравни (18:18). "Полумесеците" рискуваха в атака и на блокада и в крайна сметка се поздравиха с успеха.

Най-резултатна бе отново Мелиса Варгас с 33 точки (3 аса, 3 блокади), с 19 точки приключи Ханде Баладън (1 ас, 1 блокада). За съперника Ана Кристина де Соуса завърши с 25 точки (2 аса, 3 блокади), с 19 точки се отчете Росамария Монтибелер (2 блокади).