Мъжкият национален отбор на България заема десето място в световната ранглиста след участието си в Лигата на нациите

Националният тим на България по волейбол, който е световен вицешампион от първенството във Филипините миналото лято, в момента е на десето място в световната ранглиста.

Отборът на Джанлоренцо Бленджини имаше шанс дори да завърши участието си в Лигата на нациите на осма позиция при убедителен успех над Франция, но стана обратното и българите загубиха 9,35 точки от актива си и в момента е с 272,25 точки. Точно пред България мина тимът на Турция, който има 275,14 точки, като тимът от южната ни съседка успя да се класира за финалния турнир на надпреварата в китайския град Нинбо, като там може да загуби част от точките си.

Лекото отстъпление на България се дължи и на факта, че в ранглистата бе върнат отборът на Русия, който е на трета позиция с предишния си актив от 352,10 точки. Руснаците не участват засега в големите турнири и този актив не може да бъде променен скоро, което го прави стабилни.