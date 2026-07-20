Алекс Николов: Заслужавахме място на финалите, направихме добър сезон

Волейболистите на България не успяха да се класират за финалите в Лигата на нациите. Тимът, воден от Джанлоренцо Бленджини, допусна загуба от Франция с 0:3 гейма в последния си мач от груповата фаза на световния турнир. Така „лъвовете“ завършват на осмо място, но остават извън спора за титлата.

Националът Александър Николов заяви след мача, че тимът ни заслужава да играе за медалите, но такъв е регламентът.

„Франция нямаше какво да губи. Те играха типичния си волейбол. Ние бяхме под напрежение, което е напълно нормално. Отдавам заслуженото на Франция, бяха по-добри от нас", каза той.

"В Топ 8 сме, завършваме на осма позиция в Лигата на нациите. Заслужаваме място на финалите, но такъв е регламентът за съжаление. Направихме добър сезон и ще се фокусираме към финалите в следващото издание на Лигата", добави Николов.

"Трябва да тренираме още по-усилено и да се надяваме, че ще се върнем още по- уверени. И когато имаме последен мач за класиране този път ще го вземем“, каза още националът.

Александър Николов се обърна към всички фенове: