Алекс Николов е лидер при реализаторите в Лигата на нациите

Лидерът на националния отбор на България по волейбол Александър Николов завърши като реализатор номер 1 в редовния сезон на Лигата на нациите. Той спечели задочния спор с белгийския диагонал Фере Регерс, като реализира общо 278 точки в мачовете на България, докато съперникът му остана с десет по-малко - 268. Това е трета победа на индивидуално ниво на Алекс Николов, който бе по-резултатен от Регерс и на Световното първенство през миналата година, както и в италианската волейболна Суперлига.

Българинът оглави логично и класацията на нападателите с 247 точки или впечатляващите 53,93% успеваемост.

Капитанът на България Алекс Грозданов завърши на четвърто място при блокировачите. Българинът завърши с 27 точки от успешни блокади, но в тази класация безспорен лидер е канадецът Джаксън Хау с 45 точки, Бедирхан Бюлбюл от Турция има 37, а третото място споделят Бартоломей Лемански от Полша и Юрий Семенюк от Украйна с по 28.

Александър Николов е най-добър сред българите и в изпълнението на сервис, като има 20 аса, като по този показател е трети, защото на първите две места са Дмитро Янчук (Украйна) и Ран Такахаши (Япония) - по 21. Други двама българи разделят четвъртото място - Симеон Николов и Аспарух Аспарухов имат по 17 аса.

Симеон Николов е шести при разпределителите с 307 точни подавания и близо 35% успеваемост. Тук лидер е французинът Антоан Бризар с 396 точни пасове.